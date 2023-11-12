آخر ظهور للفنان عثمان محمد علي قبل وفاته.. تكريم في مهرجان القاهرة للدراما

خيَّم الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة الفنان عثمان محمد علي، مساء اليوم الأحد، بعد وعكة صحية مؤخرًا، أودت بحياته، حيث لم يتحدد بعد موعد تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

نزيف حاد في المخ

وابتعد عثمان محمد علي عن الساحة الفنية، منذ عامين تقريبًا، نتيجة إصابته بنزيف حاد في المخ، بالتزامن مع تصويره أحد المسلسلات التليفزيونية، ليواصل منذ ذلك الحين رحلة العلاج، بينما اقتطع تلك الرحلة بظهور خاص في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، التي عُقدت في أغسطس الماضي.

لحظات من السعادة، عاشها عثمان محمد علي، بعدما وقع الاختيار عليه، ليكون ضمن المُكرمين في مهرجان القاهرة للدراما، والذي كشف عن شعوره وقتها، في تصريحات لـ«الوطن»، حيث قال: «بشكر القائمين على المهرجان، لأنهم افتكروني بعد العمر ده كله، أنهم يكرموني في مهرجان كبير زي القاهرة للدراما».

وكان عثمان محمد علي، ينوي العودة إلى الساحة الفنية، بعد تعافيه نوعًا ما من الأزمة الصحية، حيث نفى وقتها ما تردد عن اعتزاله الفن، قائلًا: «إصابتي بالجلطة أبعدتني عن الشاشة لمدة عامين تقريبًا، لأن حركتي كانت ضعيفة للغاية».