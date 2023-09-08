عثمان محمد علي بمهرجان المسرح العربي: تكريمي في حياتي أسعدني

كرَّمت إدارة مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية الفنان عثمان محمد علي، اليوم الجمعة، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان في مكتبة الإسكندرية.

وقال «علي» في كلمته على هامش التكريم، إنه من الجميل أن يُكرم الفنانون في حياتهم، والأجمل أن يكون التكريم من الأكاديميات المتخصصة ومن زملائه الفنانين طلاب هذه الأكاديميات.

عثمان محمد علي: التكريم في مدينتي أسعدني

وأكد أنه سعيد بما قدمه خلال مسيرته من أعمال عدة، مشيراً إلى أن التكريم من معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية التي تعد مدينته هو أمر خاص ومميز له، بالإضافة إلى أن الدورة تحمل اسم الفنان المميز ماجد الكدواني وهو ما أسعده أكثر.

مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية

وتحمل الدورة الرابعة اسم الفنان ماجد الكدواني ويتم خلالها تكريم الفنانين عثمان محمد علي، وحسام داغر خلال حفل الافتتاح بالإضافة إلى كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي خلال حفل للاختتام، ويتم تخصيص جائزة أفضل ممثلة خلال عروض المهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر، وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

وتبدأ العروض المسرحية الخاصة بالمهرجان من غد السبت وحتى يوم الإثنين 18 سبتمبر، وهو نفس يوم حفل الاختتام والذي سيكون في مسرح سيد درويش.