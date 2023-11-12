تطوير درع مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

أعلنت ادارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، تطويرها شكل جوائزها، خلال الدورة الثامنة، المقرر انعقادها خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر المقبل.

المهندس مصطفى عوض صاحب التصميم

أوضحت إدارة المهرجان في بيان لها: «تطوير درع المهرجان بالتعاون مع مركز الحرف التقليدية، تحت اشراف المهندس المبدع مصطفى عوض بالتعاون مع صندوق التنميه الثقافيه بقياده الاستاذ الدكتور وليد قانوش، خالص الشكر والتقدير لكل قطاعات وزارة الثقافة المصرية على الجهد الكبير لإخراج الدورة الثامنة في أبهى حُله».

مهرجان شرم الشيخ يترأسه مازن الغرباوي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.