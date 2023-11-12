انطلاق فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات Fly in Egypt 2023

انطلقت فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات، تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI، برعاية وزارت الطيران المدني والسياحة والشباب والرياضة.

وانطلقت المسابقة من مطار سفنكس الدولي، وحلقت الطائرات بمنطقة أهرامات الجيزة، وسيجري التحليق أيضا، من مطارات الأقصر، أسوان، أبو سمبل، وتنتهي بمدينة الجونة، والاحتفال بتوزيع الجوائز وإقامة معرض للطائرات Gouna Air Show.

ومن الجدير بالذكر، أن الرالي الدولي للطائرات، يقام في مصر للمرة الأولى من تنظيم شركة الفرعون الطائر، ويستمر حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 12 طائرة خفيفة، من 12 دولة أوروبية.

وأصدر الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، التعليمات بضرورة حسن استقبال الطائرات والمتسابقين، وظهور المطارات المصرية بمظهر مشرف أمام المسابقة الدولية.

ويعتبر إقامة هذه المسابقة الدولية بمصر، فرصة جيدة لاستقطاب جديد من السياحة، وفئة جديدة من السائحين، وهم مالكي الطائرات الخاصة، لما تتمتع به مصر من العديد من المطارات بأماكن سياحية أثرية ومدن شاطئية، تجذب السائحين من مختلف جنسيات العالم.