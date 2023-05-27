أفضل 10 أماكن سياحية في أسوان.. مواعيد الزيارة وأسعار التذاكر

تشتهر محافظة أسوان بالعديد من الأماكن السياحية والتاريخية والطبيعية، ونقدم تفاصيل أفضل 10 أماكن سياحية في أسوان، يقصدها السياح على مدار العام من كل صوب وحدب، بالإضافة إلى المصريين، خاصة في فصل الشتاء.

ويبدأ الزائرون لمحافظة أسوان، في البحث عن أفضل 10 أماكن سياحية بأسوان، فور قرارهم بزيارة تلك المحافظة التي تقع جنوب مصر، وتضم 5 مراكز إدارية، كلا منها يضم العديد من القرى، التي تحوي العديد من المناطق الأثرية والمزارات.

أفضل 10 أماكن سياحية في أسوان

أفضل 10 اماكن سياحية في أسوان، تضم المعابد والمتاحف، منها متحف «النوبة، النيل، أسوان»، ومعبدي أبو سمبل، فضلا عن المظاهر الطبيعية الخلابة من الجزر، وأشهرها جزيرة النباتات وفياة وايجيلكا وكورنيش النيل، بعضها مفتوح للزيارة عامة، وأخرى بمواعيد وتذاكر لزيارتها.

أماكن الزيارة بأسوان

وتنشر «الوطن» أفضل 10 أماكن سياحية في أسوان، وهي:

معبدا أبو سمبل

يُعد معبدا أبوسمبل من أهم معالم السياحة في أسوان؛ إذ شيدهما رمسيس الثاني له ولزوجته، ويضم المعبد الكبير 4 تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني، تتصدر المعبد، وعند أقدامه تماثيل صغيرة تمثل أبناء الملك، وزوجته، وأمه.

ويشهد المعبد الكبير سنويا واقعة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بقدس الأقداس، ويبلغ سعر التذكرة للمصريين 20 جنيها، و150 جنيها لغير المصريين، ومتاح زيارته من 6 صباحا حتى 5 مساءً.

معبد خونوم بأسوان

يقع معبد خونوم تحت الأرض بـ9 أمتار في جزيرة ألفنتين، شُيِّده الملك تحتمس الثالث، ومتاح زيارته من 9 صباحا حتى 4 مساء.

معبد فيلة بأسوان

شيد بالقرن الثالث قبل الميلاد لعبادة الإلهة إيزيس، ويضم الآثار من عدة عصور، منها اليوناني والروماني والبيزنطي، وتروي قصة إيزيس وأوزوريس وحبهما الخالد وولادة حورس، ويبلغ سعر تذكرته 20 جنيها للمصريين، وغير المصريين 140 جنيها، ويمكن زيارته من الساعة 7 صباحا حتى 6 مساءً.

متحف أسوان

يضم العديد من الآثار المتنوعة بمكان واحد، بينها الآثار النوبية، وآثار من جزيرة الفنتين، وآثار فرعونية، وأخرى بطلمية يونانية ورومانية.

متحف النوبة

يضم آثار لمختلف المراحل التاريخية بأسوان، ووصف لرحلة نقل آثار النوبة والنوبة القديمة، ومفتوح للزيارة من 7 صباحا حتى 9 مساء.

جزيرة النباتات

تضم أندر النباتات في مصر ما بين الطبية والعطرية، ومفتوحة للزيارة من الساعة 7صباحا حتى 5 مساء، بتذكرة تقدر بـ10 جنيهات للمصريين.

متحف النيل

يضم أثارا لكل دول حوض النيل، ويحوي أخرى ومتعلقات لتلك الدول، ووصف لقصة ورحلة نهر النيل من البداية حتى مصر.

المسلة الناقصة

هي مسلة غير مكتملة ترجع للملكة حتشبسوت، ويمكن زيارتها للمصريين بـ20 جنيها.

كورنيش أسوان

يمتد على طول نهر النيل بأسوان، ويتميز بالعديد من المظاهر الخلابة، ويحوي عدة مطاعم وكافيهات.

غرب سهيل

تضم عدة قرى جنوبية تحمل الطابع النوبي.