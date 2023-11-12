معلومات عن عثمان محمد علي.. سجل القرآن بصوته كصدقة جارية

رحلة فنية ثرية، أنجزها الفنان عثمان محمد علي، على مستوى السينما والتليفزيون وكذلك المسرح، ليُحقق شهرة واسعة، قبل أنّ يرحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما كشفت نقابة المهن التمثيلية.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن عثمان محمد علي، وهي كالتالي:

- من مواليد الإسكندرية عام 13 أبريل عام 1935.

- بدأ مشواره الفني عام 1954.

- «حب وإلهام» هو أول مسلسل إذاعي في مسيرته، وذلك عام 1954، ليواصل مسيرته الفنية في مسلسل «للحب رأي آخر»، و«مهاجر إلى الصمت»، و«الفنان والوهم».

- شارك في مسلسلات تليفزيونية مهمة، وحققت نجاحًا جماهيريًا ضخمة، لعل أبرزها «أبنائي الأعزاء شكرا» بطولة عبد المنعم مدبولي، وكذلك «لن أعيش في جلباب أبي» و«عائلة الحاج متولي» مع الفنان نور الشريف.

- عمل كمستشار فى كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا.

- له كتابًا بعنوان «فن صناعة الكلام»، وقام بتسجيل كلمات ومرادفات القرآن الكريم كاملًا لغير الناطقين باللغة العربية، لمدة 3 أعوام تقريبًا، وذلك بشكلٍ مجاني دون تقاضي أجر، لرغبته في أنّ يكون هذا العمل صدقة جارية له.

- راجع لغويا العديد من المسلسلات الناطقة بالفصحى، ومنها مسلسل «عصر الأئمة»، و«الفرسان»، و«الأبطال»، و«أبو حنيفة».