انخفاض أسعار الحديد اليوم الاثنين 13-11-2023 في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار خام الحديد اليوم الاثنين 13-11-2023 في الأسواق، إذ سجل انخفاض سعر حديد «الاستثماري» 458 للطن حتى بات يباع حاليا بسعر 38581 جنيها للطن، كسعر تسليم أرض المصنع.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الاثنين 13-11-2023 في عدد من المصانع والشركات.

سجل سعر الحديد الاستثماري 38 ألفًا و581 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز هو الأخر انخفاض كبير وصل لـ1111 جنيه للطن، حتى بات يباع حاليا بسعر 40808 جنيهات للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألفًا.

وبلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

سعر طن حديد العتال 38 ألف جنيه.

سجل سعر حديد المعادي نحو 37 ألف جنيه.

سجل حديد الكومي 37 ألف جنيه.

حديد المراكبي 37 ألف جنيه.

حديد عطية 38 ألف جنيه.

حديد العشري 37 ألف جنيه.

الشعبة العامة لمواد البناء

هذا وقد عقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارتها من أجل بحث المشاكل التي تواجه التجار في جميع المحافظات، كما أعدت الشعبة مذكرة للمشاكل التي تواجه التجار، فيها طالبت بإطلاق حرية تداول مواد البناء ورفع قيود قانون البناء.

من جانبه، أوضح أحمد الزيني رئيس الشعبة، أنّ أبرز المشاكل التي تواجه التجار هي تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، والقبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء.