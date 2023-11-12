الهلال الأحمر المصري يتسلم شحنة مساعدات سعودية تمهيدا لنقلها إلى غزة

تسلم فريق الإمداد بالهلال الأحمر المصري، قافلة مساعدات وصلت من المملكة العربية السعودية، عبارة عن مساعدات طبية وغذائية.

وقال مصدر بالهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء، إن طائرة مساعدات تحمل 35 طنا من الأدوية والمساعدات وصلت من السعودية إلى مطار العريش، تمهيدا لنقلها إل قطاع غزة.

تجهيز المساعدات ونقلها إلى معبر رفح

وأضاف بيان الهلال الأحمر، أنه يتم تحميل المساعدات على باكيتات خشبية لسهولة تعبئتها ونقلها في سيارات الى مخازن الشركة، تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح البري، وإيصالها إلى أهالي قطاع غزة.

ومن جهة أخرى، أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، في بيان له، التنسيق بين الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، لترتيب أولويات المساعدات التي تدخل، وذلك بالاتصال بالجانب الفلسطيني لمعرفة أنواع الاحتياجات الضرورية، من المواد الغذائية والأدوية أو سيارات الأسعاف المجهزة والمولدات الكهربائية.

مساعدات يومية تصل مطار العريش

ويواصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات المقدمة من الدول الصديقة والشقيقة، لمساعدة الأشقاء بقطاع غزة.

يذكر أن قطاع الصحة بشمال سيناء يتواصل بشكل يومي مع وزارة الصحة الفلسطينية، للتنسيق على أدخال الجرحى والمصابين، الى المستشفيات في شمال سيناء للعلاج، وتحويل الحالات الحرجة الى مستشفيات القاهرة.