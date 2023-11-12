سلوى عثمان تنهار باكية بعد وفاة والدها: كان عندنا أمل يخف ويبقى كويس

أصيبت الفنانة سلوى عثمان، بحالة انهيار شديدة، فور وفاة والدها الفنان عثمان محمد علي، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات بالإسكندرية.

أبويا كان تعبان جدًا في المستشفى منذ أيام

ولم تتمالك سلوى عثمان، نفسها من الانهيار، وقت حديثها لـ«الوطن»، قائلة: «أبويا كان تعبان جدًا في المستشفى منذ أيام، وشهدت حالته تدهورًا كبيرًا، لكن كان لدينا أمل في الشفاء، والعودة إلى منزله، لكن القدر كان له رأي آخر».

الجنازة والدفن

وقالت سلوى عثمان، إنّ جنازة والدها ستخرج من أحد المساجد بالإسكندرية، لكن موعدها لم يُحدد بعد، بينما سيكون الدفن في مقابر العائلة بمدينة برج العرب، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.