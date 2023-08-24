سلوى عثمان أول الحاضرين لحفل مهرجان القاهرة للدراما في العلمين الجديدة

وصلت الفنانة سلوى عثمان، منذ قليل، لمنطقة نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة لحضور حفل مهرجان القاهرة للدراما المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يحضر اليوم عدد كبير من نجوم الفن لاستلام جوائز الأفضل في حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما.

المهرجان يبدأ في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، حصريًا على شاشة قناة DMC، والعاملون في المهرجان يعملون على قدم وساق للعمل والبدء في التجهيزات، ويحيي حفل افتتاح المهرجان الفنان تامر حسني والفنان أحمد عصام.