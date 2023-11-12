انطلاق مؤتمر «مصر أكتوبر» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية

انطلق منذ قليل، مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، الذي ينظمه حزب مصر أكتوبر، تزامنا مع سباق الانتخابات الرئاسية الجارية، وتحتضنه قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، ضمن سلسلة من المؤتمرات الداعمة للمرشح.

افتتاح المؤتمر بفيديو عن انجازات السيسي

وافُتتح المؤتمر الجماهيري بالسلام الوطني، وعرض فيديو مجمع عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حيث التطوير الشامل لمصر بشكل عام والإسكندرية، موطن الحدث بشكل خاص.

تفاصيل مؤتمر دعم المرشح الرئاسي بالإسكندرية

قال المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، إن المؤتمر يقام طبقا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، بتنظيم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف «حلمي» في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أن المؤتمر يشهد مشاركة عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوي السياسة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.