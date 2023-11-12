«مصر أكتوبر» ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

تنظم أمانة حزب مصر أكتوبر في محافظة الإسكندرية، اليوم، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، في المدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية، في السادسة مساء، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب.

حزب مصر أكتوبر

ومن المقرر مشاركة عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوى السياسة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن العالم أجمع يترقب الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، ويجب أن يشاهدوا عظمة الشعب المصري من خلال المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات، وخروج الجميع للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع.

وأضافت: «وصلنا إلى بنية تحتية لم نصل إليها من قبل، والمشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة حق لكل مواطن مصري ويجب علينا الخروج إلى صناديق الاقتراع ليرى العالم أجمع أن مصر قوية بشعبها وتقف وراء رئيسها، لاستكمال بقية المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها البلاد».

حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أهمية المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجبا وطنيا، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الجمهورية، برغم التحديات التي تواجهها البلاد.

وأضاف أن التاريخ سيشهد للرئيس السيسي بأنّه طهّر سيناء من الإرهاب، وتاريخه وإنجازاته واضحة ومن لا يراها فهو حاقد وجاحد، مشيرا إلى أنّ الشعب المصري بأكمله يقف مع الرئيس قلبًا وقالبًا، لأنّه زعيم الأمة العربية بأكملها ويتدخل لحل مشكلات الوطن العربي.