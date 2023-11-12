سلوى عثمان تنهار من البكاء بعد وفاة والدها: «عاوزة اشوفه»
كتب:
أبانوب رجائي
07:54 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
سلوى عثمان
انهارت الفنانة سلوى عثمان ابنة الراحل عثمان محمد علي من البكاء بعد معرفتها خبر وفاة والدها، وأكدت صحة الخبر، قائلة: تمنيت أن يكون غير صحيح، إلا أن الراحل كان يعاني من أزمة صحية في الأيام الأخيرة.
وقالت النجمة، إنها تقف أمام باب المستشفى في انتظار رؤيته، وأنها لم تسطيع الحديث عن تجهيزات الدفن في الوقت الحالي ولكن الجنازة في الأغلب ستكون غدا بعد صلاة الظهر.
وأضافت أنها لا تريد أي شئ في الوقت الحالي سوى رؤية والدها وتوديعه، أما إجراءات الدفن فيقوم بها من معها في المستشفى من أقارب.