«زراعة الشرقية»: 13340 جنيها سعر قنطار القطن في مزادات التداول

بلغ سعر قنطار القطن جيزة 94 في المزادات المتداولة اليوم نحو 13 ألف جنيه، فيما تراوحت أسعار قنطار القطن ما بين 12820 و13340 جنيها خلال التداول في المزادات المنعقدة بأنحاء المحافظة.

وقال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية لـ«الوطن»، إن محافظة الشرقية تختص بزراعة قطن صنف جيزة 94 طويل التيلة والذي يتميز بإنتاجية عالية إذ يتراوح إنتاج الفدان من 9 إلى 11 قنطارا.

المساحة المنزرعة في المحافظة من القطن

وأشار المهندس أشرف نصير إلى أن محافظة الشرقية زرعت العام الجاري 2023 نحو 43 ألفا و689 فدانا كمساحة مستهدفة، مشيرا إلى جني نحو 29 ألفا و542 فدانا من واقع الجنية الأولى، موضحا أن وزارة الزراعة أعلنت عن السعر التعاقدي لقنطار القطن والذي يبلغ 5500 جنيها.

القطن يسجل أعلى سعر للقنطار تاريخيا

وأضاف مدير عام الزراعة أن سعر قنطار القطن سجل أعلى سعر في تاريخ القطن في أحد المزادات إذ بلغ 15700 جنيها للقنطار الواحد هذا وقد تراوح السعر للقطن ما بين 12 الفا حتى 15 ألفا، لافتا إلى احتمالية ارتفاع سعره حتى نهاية الموسم أكثر خاصة وأن سعره تخطى 15 ألف جنيه للقنطار.

متراوح أسعار قنطار القطن في مزادات التداول

يذكر أن آخر مزاد التداول على القطن والذي انعقد اليوم في مركزي التجميع في منشية صفوت ودبيج والحسينية ثان، شبرا النخلة، أبو الشقوق، أبو الأخضر، ورمسيس وتانيس والظواهرية تلك المراكز المتفرقة في أنحاء مراكز محافظة الشرقية تراوح السعر المتداول عليه ما بين 12820 وحتى 13340 جنيها للقنطار.