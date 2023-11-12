«رياضة الإسكندرية»: استمرار فعاليات مبادرة اكتشاف الموهوبين ورعايتهم

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مديرية الشباب والرياضة مستمرة في فعاليات مبادرة اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتدريبهم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وتابعت لـ«الوطن»، يتم اختيار اللاعبين من مديريه التربية والتعليم من بين 900 لاعب ولاعبة مشاركين في المبادرة، وتم الكشف الطبي عليهم عن طريق أطباء متخصصين بكلية طب الإسكندرية وتجرى الاختبارات لانتقاء المواهب الرياضية بحضور متخصصين من كليه تربية رياضية بنين وبنات.

تدريبات الجمباز

وأشارت «الشريف»، إلى أنه من خلال مركز شباب «المعمورة» التابع لفرع شباب المنتزة برئاسة رئيس مجلس الإدارة شريف حسوني تجرى تدريبات رياضية لرياضه الجمباز والملاكمة، يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

تدريبات لفريق كرة القدم

وأضافت الدكتوره صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من خلال «مركز شباب العبور» التابع لفرع شباب غرب برئاسة علاء عاشور رئيس مجلس الإدارة تجرى تدريبات رياضية لفريق كرة القدم ناشئين مواليد 2010، تضمنت تدريبات الإعداد البدني لفريق كرة القدم، حيث تُعتبر رياضة كرة القدم من الألعاب التي لها دورٌ كبير في زيادة قوة وكثافة عظام جسم اللاعب وخاصةً الساقين؛ وتنتج مثل تلك الفائدة من خلال أنه يتعين على اللاعب حمل وزنه طوال فترة المُباراة والتي تمتد لمدة تسعين دقيقة؛ إذ إن ممارسة حمل اللاعب لوزنه يزيد من كتلة العظام بحيث تُصبح أقوى وذات سماكة أكبر، وهذا الأمر ينعكس على صحة اللاعب المُستقبلية خاصةً في أوقاتٍ مُتقدمة من عمرة.