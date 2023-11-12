نتيجة قرعة الحج 2024 محافظة مطروح.. التفاصيل والرابط

أعلنت مديرية أمن مطروح، نتيجة قرعة الحج 2024 محافظة مطروح، والتي أجريت في قاعة المؤتمرات بمجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح بحضور جميع المواطنين المتقدمين لقرعة الحج على مستوى الأقسام بمراكز ومدن المحافظة.

نتيجة قرعة الحج 2024 محافظة مطروح

وتقدم «الوطن» خلال هذا التقرير نتيجة قرعة الحج 2024 محافظة مطروح، وفقاً لما أعلنته مديرية أمن مطروح خلال الحفل تحت إشراف اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

نتيجة قرعة الحج 2024 محافظة مطروح

وتتاح أمام المواطنين الراغبين في الاستعلام نتيجة قرعة الحج 2024 محافظة مطروح، من خلال بعض الخطوات للتعرف عليها بالرقم القومي، وتبدأ بعدة خطوات، الدخول هنا، موقع بوابة الحج المصرية الموحدة، ويعقبها الدخول على خانة الاستعلام على نتيجة القرعة، ومنها كتابة الرقم القومي والرقم الموجود أسفل صورة البطاقة، والخطوة التالية القيام بتسجيل كود التحقق الظاهر على الموقع، والضغط على بحث.

التعرف على نتيجة قرعة الحج والإجراءات

ومن خلال اتباع المواطنين الخطوات للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 محافظة مطروح، سيتم التأكد من النتيجة للمتقدمين بالرقم القومي، ويتوجه بعدها الفائز بالقرعة إلى قسم الشرطة التابع له بالشؤون الإدارية لاستكمال باقي الإجراءات وسداد الرسوم المطلوبة وباقي المستندات طبقاً لتعليمات وزارة الداخلية في شؤون حج القرعة.