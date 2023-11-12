الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج بعد ظهورها رسميا في 9 محافظات

أعلنت 9 محافظات على مدار الساعات القليلة الماضية نتيجة قرعة الحج 2024 بعد ظهورها رسميًا، حيث تم إجرائها إلكترونيًا وإعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج 2023 بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية ومطروح والإسكندرية ودمياط والدقهلية والمنيا والقليوبية، فضلًا عن أسماء قائمة الاحتياط، وتكلفة حج القرعة 2024، فيما سيجرى الإعلان عن نتائج باقي المحافظات على مدار الأيام القليلة القادمة وحتى نهاية الأسبوع.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسماء نتيجة قرعة الحج في المحافظات التي تم إجراء القرعة العلنية بها، ورابط الحصول على النتيجة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

كيف أعرف نتيجة قرعة الحج؟

ويمكن لمعرفة المتقدمين من المحافظات التسع، معرفة نتيجة قرعة الحج 2024 من خلال رابط بوابة الحج المصرية 2024 بالرقم القومي من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على رابط بوابة الحج المصرية 2024 من خلال الضغط هنا.

- اختيار استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي، ورقم المصنع، واختبار التحقق.

- الضغط على بحث وستظهر النتيجة فورًا.

أسماء الفائزين في قرعة الحج 2023

وأعلنت وزارة الداخلية، في المحافظات التسع، أسماء الفائزين في قرعة الحج 2023 خلال عقد القرعة العلنية، بينما من المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج 2023 في باقي المحافظات خلال الأيام القادمة كالآتي:

الإثنين 13 نوفمبر: البحيرة، وأسوان، وبني سويف، وبورسعيد، والغربية، وجنوب سيناء.

الثلاثاء 14 نوفمبر: الفيوم، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، والمنوفية، والإسماعيلة.

الأربعاء 15 نوفمبر: الأقصر، وأسيوط، والبحر الأحمر، والسويس.

الخميس 16 نوفمبر: شمال سيناء، وقنا، وسوهاج.

تكلفة حج القرعة 2024

وتتضمن تكلفة حج القرعة 2024 قيمة التذكرة والفندق، ويتم السداد في أي بنك من البنوك الوطنية بعد معرفة نتيجة الحج، مع الالتزام بسداد أي تكاليف إضافية للمسار الإلكتروني والتي قد تفرضها السلطات السعودية.