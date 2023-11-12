«المهن التمثيلية» تنعى عثمان محمد علي

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفنان عثمان محمد علي، الذي رحل عن دنيانا منذ قليل.

وقالت النقابة في بيانها: «تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل، ولابنته الفنانة سلوى عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

مرض عثمان محمد علي الذي تسبب في وفاته

وابتعد عثمان محمد علي عن الساحة الفنية، منذ عامين تقريبًا، نتيجة إصابته بنزيف حاد في المخ، بالتزامن مع تصوير أحد المسلسلات التليفزيونية، ليواصل منذ ذلك الحين رحلة العلاج، بينما قطع علاجه بظهور خاص في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذي عُقد في أغسطس الماضي.