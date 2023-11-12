محمود عبدالعزيز أبرزهم.. نجوم اكتشفهم الراحل عثمان محمد علي

ساهم الفنان الكبير الراحل عثمان محمد علي في بزوغ شمس نجومية عدد كبير من الفنانين خلال مرحلة شبابه حينما كان موجه المسرح المدرسي الخاص بمحافظة الاسكندرية.

محمود عبدالعزيز من تلاميذه

كشف محمد علي فى إحدى لقاءاته التلفزيونية السابقة أسماء عددا من الفنانين الذين ساهم في نجوميتهم حيث قال: بما أني كنت في محافظة الإسكندرية كان لدي جزء بسيط في بروز نجومية عدد من النجوم أبرزهم «محمد وفيق، ومحمود عبدالعزيز، وكوثر العسال، وإسماعيل محمود، وعزيزة راشد».

وعن الفنان الأكثر موهبة، قال: «أكثرهم الذي كنت أتوقع له النجومية هو الفنان محمد وفيق».

مرض عثمان محمد علي الذي تسبب في وفاته

ابتعد عثمان محمد علي عن الساحة الفنية، منذ عامين تقريبًا، نتيجة إصابته بنزيف حاد في المخ، بالتزامن مع تصوير أحد المسلسلات التليفزيونية، ليواصل منذ ذلك الحين رحلة العلاج، بينما قطع علاجه بظهور خاص في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذي عُقد في أغسطس الماضي.