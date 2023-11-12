منير مكرم: تشييع جنازة عثمان محمد علي بعد صلاة الظهر.. والدفن بالإسكندرية

كشف منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن موعد جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي.

وقال مكرم، لـ«الوطن»، إنه توفي في أحد مستشفيات محافظة القاهرة، وأنه سيتم تشييع جثمانه غدا بعد صلاة الظهر على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة ببرج العرب بالإسكندرية.

انهارت الفنانة سلوى عثمان ابنة الراحل عثمان محمد علي، من البكاء بعد معرفتها خبر وفاة والدها، وأكدت صحة الخبر، قائلة: تمنيت أن يكون غير صحيح، إلا أن الراحل كان يعاني من أزمة صحية في الأيام الأخيرة.