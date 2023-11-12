الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن مواعيد بطولات الألعاب الفردية

أعلن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات مواعيد عدد من بطولات الألعاب الفردية بالدورة الرياضية الـ51 للجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023/ 2024 التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

الاتحاد الرياضي للجامعات

وحدد الاتحاد يوم 20 نوفمبر الجاري لإقامة قرعة بطولة التنس الأرضي في مقر الاتحاد على أن تنطلق البطولة 21 من نفس الشهر، وتستمر لمدة 3 أيام وتستضيفها جامعة القاهرة.

كما تقام قرعة بطولة تنس الطاولة 30 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد أيضا، على أن تقام البطولة 3 ديسمبر لمدة 3 أيام في جامعة الإسكندرية.

وتقام بطولة الزعانف يومي 19 و20 نوفمبر الجاري في جامعة القاهرة، بينما تقام بطولة السباحة في جامعة القاهرة لمدة 3 أيام بداية من 28 نوفمبر الجاري، في حين تقام بطولة الألعاب الإلكترونية يومي 26 و27 نوفمبر الجاري بجامعة حلوان.

موعد بطولة كرة السرعة

وكشف الاتحاد الرياضي المصري للجامعات عن إقامة بطولة كرة السرعة يومي 26 و27 نوفمبر الجاري بفرع الأكاديمية العربية بالقرية الذكية في مدينة السادس من أكتوبر، وبطولة السلاح أيام 3 و4 و5 ديسمبر المقبل في نادي السلاح بالإسكندرية.