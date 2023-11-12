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الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن مواعيد بطولات الألعاب الفردية

كتب:

أحمد أبوضيف
08:43 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
الدكتور محمد أيمن عاشور

الدكتور محمد أيمن عاشور

أعلن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات مواعيد عدد من بطولات الألعاب الفردية بالدورة الرياضية الـ51 للجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023/ 2024 التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

الاتحاد الرياضي للجامعات 

وحدد الاتحاد يوم 20 نوفمبر الجاري لإقامة قرعة بطولة التنس الأرضي في مقر الاتحاد على أن تنطلق البطولة 21 من نفس الشهر، وتستمر لمدة 3 أيام وتستضيفها جامعة القاهرة.

كما تقام قرعة بطولة تنس الطاولة 30 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد أيضا، على أن تقام البطولة 3 ديسمبر لمدة 3 أيام في جامعة الإسكندرية.

وتقام بطولة الزعانف يومي 19 و20 نوفمبر الجاري في جامعة القاهرة، بينما تقام بطولة السباحة في جامعة القاهرة لمدة 3 أيام بداية من 28 نوفمبر الجاري، في حين تقام بطولة الألعاب الإلكترونية يومي 26 و27 نوفمبر الجاري بجامعة حلوان.

موعد بطولة كرة السرعة

وكشف الاتحاد الرياضي المصري للجامعات عن إقامة بطولة كرة السرعة يومي 26 و27 نوفمبر الجاري بفرع الأكاديمية العربية بالقرية الذكية في مدينة السادس من أكتوبر، وبطولة السلاح أيام 3 و4 و5 ديسمبر المقبل في نادي السلاح بالإسكندرية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.