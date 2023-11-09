مصر تتوسع في إنشاء الجامعات.. الدولة تسعى لإتاحة التعليم وتحقيق التميز

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «طفرة غير مسبوقة على مدار 9 سنين في ملف التعليم العالي».

وذكر التقرير أنّ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي استطاع أن يقطع أشواطا استثنائية في إحداث طفرة غير مسبوقة على مدار 9 سنوات، في سبيل إتاحة التعليم وتحقيق التميز في الجامعات المصرية، بالتوسع في إنشاء واتجاهات وأفكار جديدة للجامعات ما بين الجامعات الحكومية والأهلي والخاصة والتكنولوجية لاستيعاب أعداد خاصة من الطلاب، وفقًا للاستراتيجية القومية التي وضعتها الدولة لتطوير التعليم 2030.

وأضاف: «مصر تقوم على تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها مع تحقيق الملائمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي، ومتطلبات سوق العمل على المستوى القومي».

توسع كبير في عدد الجامعات الحكومية

وتابع التقرير بأنّ الدولة عملت على التوسع في عدد من الجامعات ووصل عدد الجامعات الحكومية إلى 28 جامعة على مستوى المحافظات في عام 2023 بإجمالي 473 كلية و400 برنامج بعدما كانت 24 جامعة حكومية و392 كلية و118 برنامجا في عام 2014.

إجمالي الجامعات الخاصة

وبلغ إجمالي الجامعات الخاصة 30 جامعة في عام 2023 بإجمالي 237 كلية بعدما كانت 23 جامعة و132 كلية، ووصل عدد الجامعات الحكومية والدولية إلى 20 جامعة بإجمالي 99 كلية بعدما كان عددها في عام 2014 نحو 3 جامعات فقط.