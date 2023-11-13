أهالي الإسكندرية يزورون مقبرة محمود عبد العزيز في ذكرى وفاته: «لسه في قلوبنا»

قال إبراهيم حبشي، المسؤول عن مقبرة الفنان محمود عبدالعزيز في منطقة الورديان بالإسكندرية، إن كثيرًا من الأهالي يزورون المقبرة، ويقرأون القرآن على روح الفنان الراحل.

وذكر «حبشي» لـ«الوطن»، إن الفنان محمد محمود عبد العزيز زار مقبرة والده في الذكرى السنوية السابعة لوفاته، وقرأ القرآن على روحه، كما حضرت الإعلامية بوسي شلبي في الذكرى السنوية كل عام، مشيرا إلى أن كثيرا من أهالي الإسكندرية ومن خارج مصر يزورون المقبرة.

زيارة مقبرة محمود عبدالعزيز

وذكر «حبشي» أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان دائم الحضور لمقابر «أم كبيبة» لزيارة مقبرة والديه، وكنا جميعا نحبه، ليس لأنه فنان مشهور، بل لأنه كان محبا للجميع، وقد ترك نبتآ طيباً، وما زرعه مع والديه حصده من ابنه «محمد» الذي يأته دائماً للدعاء له.

فى قلوبنا ولا ننساة

ويضيف محمد إبراهيم، أحد أهالي منطقة الورديان، وجار منزل الفنان محمود عبدالعزيز، قائلا «نحن هنا نعشق الفنان محمود عبد العزيز، فقد كان من أبناء البلد الجدعان، وكثيرا ما كان يأتي فى عز شهرتة يجلس بيننا ويتواصل معنا، ويعتبر الجميع أهله، ونحن لا ننساه ونزور مقبرته بشكل متواصل، وليس في ذكراه السنوية فقط».

وذكر أن الإعلامية بوسى شلبي تأتى كل عام لزيارة المقابر في الذكرى السنوية لوفاة الفنان الراحل، وتقرأ القرآن الكريم، وتدعوا له، مشيرا إلى أنه رغم مرور 7 سنوات على رحيله إلا أنه مازال في قلوبنا.