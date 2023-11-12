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مادلين طبر تحيي ذكرى وفاة محمود عبد العزيز: «اللي مشتغلش معاه فاته كتير»

كتب:

أحمد حسين صوان
06:33 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
مادلين طبر

مادلين طبر

أحيت الفنانة مادلين طبر، ذكرى وفاة الفنان محمود عبد العزيز، التي تحل اليوم الأحد، إذ بعثت رسالة تحمل كلمات مؤثرة، تُعبر من خلالها عن حجم موهبته الكبيرة في عالم الفن.

وكتبت مادلين طبر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «النهاردة الذكرى السنوية لوفاة الساحر محمود عبد العزيز.. اللي ما اشتغلش مع محمود عبد العزيز الله يرحمه فاته كتير.. عملاق بجد.. لو انبهر بأداء زميل له ثق بأنه ممثل جيد».

وأضافت: «جمعني به مسلسل محمود المصري.. وقرر المخرج الملك مجدي أبو عميرة نبدأ التصوير بأصعب مشهد مواجهة، والمشهد بأدب الكتابة مكتوب لشخصيتي.. فتلونت واجتهدت وانسجمت فتلون معي ورفعني بصوت أعلى لانخفض مهزومة.. رحم الله  محمود عبد العزيز».

معلومات عن محمود عبد العزيز 

محمود عبد العزيز، من مواليد حي الورديان غرب الإسكندرية، وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، تعلم في مدارس الحي إلى أن درس بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، حيث بدأ هناك يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح.

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.