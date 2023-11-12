110 لاعبين ضمن اختبارات كرة اليد للمشروع القومي في كفر الشيخ

أكد الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في محافظة كفر الشيخ، أن اليوم الأحد ، جري عقد اختبارات لنحو 110 لاعبين من مواليد أعوام 2008 ،2009،و 2010، و2011، وذلك ضمن اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، التابع لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في لعبة كرة اليد، حتي يتم بناء جيل رياضي قادر علي العطاء.

اختبارات لانتقاء اللاعبين الجدد

وأوضح الدكتور «جمال»، في تصريحات ل«للوطن»، أن اختيار اللاعبين يتم ب 11 قياس الطول والوزن والسرعة والقفز وعدد من القياسات الأخري التي يتم علي خلالها انتقاء اللاعبين الجدد ضمن المشروع القومي للبطل الأولمبي لكرة اليد.

إهتمام بالغ من القيادة السياسية

وأضاف الكابتن عفت رشاد، رئيس لجنة المدربين باتحاد كرة اليد بالاتحاد المصري لكرة اليد، والمشرف العام علي اختيار مشروع العملاقة لكرة اليد، أن المشروع القومي هو نواة اكتشاف المواهب في شتي المجالات والتي من بينها لعبة كرة اليد، مشيرا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبير بالنشء في كافة الألعاب، لافتا إلى أن لاعبي كفر الشيخ، الذي شاهدهم اليوم أكفاء ولهم مستقبل جيد في لعبة اليد خلال السنوات المقبلة، وذلك لانتقاء العديد منهم للعب ضمن صفوف الفرق المصرية الكبري، وكذلك ضمن صفوف المنتخب المصري لكرة اليد.

جرت الاختبارات علي ملعب الصالة المغطاة بنادي «سيتي كلوب»، في مدينة كفر الشيخ، في محافظة كفر الشيخ.