حسين السيد أبرز حضور عزاء المطرب شريف شاكر

حضر لاعب الأهلي السابق حسين السيد، عزاء المطرب شريف شاكر، الذي أقيم بمسجد الشرطة في التجمع الأول اليوم، بحضور عدد كبير من أصدقاء وأقارب الراحل.

تفاصيل عزاء شريف شاكر

وحرص أولاد المطرب الراحل شريف شاكر، على تقبيل صورة والدهم خلال عزائه، وظلوا يرددون «مش هننساك يا بابا».

ودخلت والدة الراحل شريف شاكر، في حالة من الانهيار التام، وظلت تردد «ابني بطل ومات شهيد»، وحاول الحضور تهدئتها.

رحيل شريف شاكر

وكان شريف شاكر، رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، بعد صراع كبير مع مرض السرطان، الذي عانى منه لشهور طويلة، ولكن كان متماسكا ويصدر للجميع طاقة إيجابية.

جنازة شريف شاكر

وشيعت جنازة شريف شاكر أمس من مسجد حسن الشربتلي في منطقة القاهرة الجديدة، بحضور الداعية مصطفى حسني، والفنان عمرو وهبة، وبمجرد وصول جثمانه إلى المسجد دخل شقيقه ووالده في حالة من الانهيار.