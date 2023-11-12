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انهيار والدة شريف شاكر في عزائه: «ابني بطل ومات شهيد»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
تصوير:

عبد الحافظ السيد
07:09 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
والدة شريف شاكر في عزائه

والدة شريف شاكر في عزائه

يقام حاليا عزاء المطرب الراحل شريف شاكر، بمسجد الشرطة في منطقة التجمع الأول، وذلك بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الوسط الفني والإعلامي.

ودخلت والدة الراحل شريف شاكر، في حالة من الانهيار التام، وظلت تردد «ابني بطل ومات شهيد»، وحاول الحضور تهدئتها.

رحيل شريف شاكر

وكان شريف شاكر، رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، بعد صراع كبير مع مرض السرطان، الذي عانى منه لشهور طويلة، ولكن كان متماسكا ويصدر للجميع طاقة إيجابية.

جنازة شريف شاكر

وشيعت جنازة شريف شاكر أمس من مسجد حسن الشربتلي في منطقة القاهرة الجديدة، بحضور الداعية مصطفى حسني، والفنان عمرو وهبة، وبمجرد وصول جثمانه إلى المسجد دخل شقيقه ووالده في حالة من الانهيار.

 

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بقلم أحمد عبد الرحمن