رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أولاد شريف شاكر يقبلون صورة والدهم في عزائه: «مش هننساك» (صور)

كتب:

أحمد عبد الرحمن
تصوير:

عبد الحافظ السيد
06:19 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
أولاد شريف شاكر يقبلون صورة والدهم

أولاد شريف شاكر يقبلون صورة والدهم

حرص أولاد المطرب الراحل شريف شاكر، على تقيبل صورة والدهم خلال عزائه، المقام بمسجد الشرطة في منطقة التجمع الأول، وظلوا يرددون «مش هننساك يا بابا».

وحرص عدد كبير من أقارب وأصدقاء الراحل شريف شاكر، على حضور العزاء، منذ بدايته، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الوسط الفني والإعلامي.

رحيل شريف شاكر

وكان شريف شاكر، رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، بعد صراع كبير مع مرض السرطان، الذي عاني منه لشهور طويلة، ولكن كان متماسكا ويصدر للجميع طاقة إيجابية.

 وحرص عدد كبير من أصدقائه على نعيه، وبينهم الإعلامي شريف مدكور الذي كتب: «يا شريف الله يرحمك ويغفر لك وجعت قلبي عليك».

جنازة شريف شاكر

وشيعت جنازة شريف شاكر أمس من مسجد حسن الشربتلي في منطقة القاهرة الجديدة، بحضور الداعية مصطفى حسني، والفنان عمرو وهبة، وبمجرد وصول جثمانه إلى المسجد دخل شقيقه ووالده في حالة من الانهيار.

اقرأ المزيد:

كلمات أغنية «سيرتك جميلة» آخر أعمال شريف شاكر.. «مفيش حد واخد كل حاجة»

جثمان الفنان شريف شاكر يصل مسجد الشربتلي استعدادا لصلاة الجنازة

عمرو وهبة ومصطفى حسني يشاركان في جنازة الفنان الراحل شريف شاكر

«كان سندي القوي».. انهيار شقيق ووالد الفنان شريف شاكر أثناء تشييع جثمانه

عزاء الفنان شريف شاكر في مسجد الشرطة الليلة

بدء عزاء المطرب شريف شاكر بمسجد الشرطة في التجمع الأول (صور)
بقلم أحمد عبد الرحمن