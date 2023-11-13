من هو محمود محسن؟.. هزم لاعبا إسرائيليا في بطولة العالم للسلاح ورفض مصافتحه

في بطولة العالم بسويسرا، لم يجد محمود محسن لاعب منتخب مصر للسلاح، فرصة أفضل من ذلك، لتوجيه رسالة تدين ما يحدث في غزة من العدوان الإسرائيلي، مستغلا وقوع لاعب دولة الاحتلال في طريقه.

ماذا فعل محمود محسن لاعب منتخب مصر للسلاح؟

مباراة سهلة على أرض الملعب حسمها البطل المصري بسهولة بنتيجة 5 - 0، إلا أنها أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع رفض خلاله «محسن» مصافحة لاعب دولة الاحتلال، ليقوم الأخير بشكواه لحكم المباراة.

إشادات واسعة بموقف محسن، بعد الفوز على لاعب دولة الاحتلال في بطولة العالم، ورفض مصافحته بعد الأحداث المأساوية التي تشهدها غزة منذ أكثر من شهر، والتي سقط على إثرها آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال.

من هو محمود محسن الذي رفض مصافحة لاعب الاحتلال في بطولة العالم للسلاح؟

محمود محسن هو بطل مصري في لعبة السلاح.

- يبلغ من العمر 23 عاما.

- حصل في مشواره على المركز الثالث ببطولة العالم للشباب.

- حقق ذهبية بطولة أفريقيا 7 مرات.

- حصد فضية و 4 برونزية ببطولة إفريقيا.

«عاش ومبروك يا بطل، فعلا كل واحد لازم يدعم ويوصل الرسالة في مجاله»، هكذا علق أحد المتابعين على لقطة رفض مصافحة محمود محسن للاعب الكيان الصهيوني، بينما كتب آخر: «محسن البطل، ربنا يوفقك دايما وينصر أخواتنا في فلسطين».

وتعيش غزة تحت حصار حرب الاحتلال الإسرائيلي منذ 36 يوما، وتحديدا منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، بعد قيام الفصائل الفلسطينية بتنفيذ عملية «طوفان الأقصى»، لتبدأ بعدها مجازر العدوان من قصف المنازل والمستشفيات.