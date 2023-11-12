مسؤولون أمميون يطالبون بإجراءات دولية لوقف الاعتداءات على مستشفيات غزة

طالب مديرو منظمة يونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، باتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

شعور الموظفين الدوليين بالفزع

وقال مسؤولو منظمات الأمم المتحدة، في بيان مشترك اليوم الأحد، وزعته المنظمة في جنيف، إنهم يشعرون بالفزع إزاء التقارير الأخيرة عن الهجمات على مستشفى الشفاء، ومستشفى ناصر الرنتيسي لطب الأطفال، ومستشفى القدس، وغيرها في مدينة غزة وشمال غزة والمناطق المجاورة لها، مما أدى إلى استشهاد الكثيرين بمن فيهم الأطفال.

وأكد البيان أن الأعمال العدائية المكثفة المحيطة بالعديد من المستشفيات في شمال غزة تمنع الوصول الآمن للطواقم الصحية والجرحى والمرضى الآخرين.

تأثر الأطفال ونقص الإمدادات

وأشار البيان إلى أن التقارير تفيد بأن الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى أجهزة دعم الحياة يموتون بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين والمياه في مستشفى الشفاء بينما يتعرض آخرون للخطر.

وأوضح البيان أن العاملين في عدد من المستشفيات يؤكدون نقص الوقود والمياه والإمدادات الطبية الأساسية، مما يعرض حياة جميع المرضى للخطر المباشر.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنها سجلت خلال الـ36 يوماً الماضية ما لا يقل عن 137 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة، مما أدى إلى استشهاد 521 شخصا وإصابة 686 آخرين، بما في ذلك 16 حالة وفاة و38 إصابة للعاملين الصحيين أثناء الخدمة.

هجمات مستمرة على المدنيين

وأكد البيان أن الهجمات على المرافق الطبية والمدنيين غير مقبولة وتشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وشددت على أنه لا يمكن التغاضي عن هذه الهجمات كما لا يجوز إنكار الحق في طلب المساعدة الطبية خاصة في أوقات الأزمات.

أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة مغلقة

وقال البيان إن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة مغلقة في حين أن من يعمل منها ما زال يتعرض لضغوط هائلة ولا يمكنه سوى تقديم خدمات طوارئ محدودة للغاية وجراحات منقذة للحياة وخدمات العناية المركزة، ولفت البيان إلى أن نقص المياه والغذاء والوقود يهدد سلامة آلاف النازحين بما في ذلك النساء والأطفال الذين لجأوا إلى المستشفيات والمناطق المحيطة بها.

ولفت البيان إلى أنه لا يمكن للعالم أن يقف صامتا بينما تتحول المستشفيات التي ينبغي أن تكون ملاذا آمنا إلى مشاهد الموت والدمار واليأس، وأكد على الحاجة إلى تحرك دولي حاسم الآن لضمان وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح والحفاظ على ما تبقى من نظام الرعاية الصحية في غزة كما أكد على الحاجة إلى الوصول الآمن والمستدام دون عوائق لتوفير الوقود والإمدادات الطبية والمياه لهذه الخدمات المنقذة للحياة .