محافظ أسوان يلتقي وفدا من وزارة التربية والتعليم لتعزيز سبل التعاون

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوفد من وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتورة راندة شاهين، رئيسة الإدارة المركزية للتعليم العام في إطار جهود تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن عبد العزيز من المكتب الفني للتعليم العام بالوزارة، وعبد الكريم لطفي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، بالإضافة إلى ممثلين من معهد جوته ومؤسسة فيرى نايل، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

و أعرب اللواء أشرف عطية عن شكره للتعاون المثمر والبناء بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المجالات التعليمية والمجتمعية مؤكدا على أهمية تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح ورشة العمل الجارية في أسوان، التي تهدف إلى زيادة الوعي التعليمي والمجتمعي بأهمية جمع النفايات البلاستيكية من نهر النيل وإعادة تدويرها بطرق صحية وآمنة.

من جانبها، قدمت الدكتورة راندة شاهين والوفد المرافق لها نظرة عامة على الأنشطة المتنوعة التي تم تنفيذها في ورشة العمل بواسطة مجموعة من المعلمين والمعلمات في أسوان، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من مكتبة الإسكندرية لنقل الخبرات ورفع الكفاءة بالتزامن مع عرض أفكار مبتكرة حول إعادة التدوير للمراكب المستهلكة وتغليفها بالمواد البلاستيكية المعاد تدويرها، وتحويلها إلى مراكب صديقة للبيئة للتنقل في نهر النيل.

أعرب اللواء أشرف عطية عن تقديره للتعاون المثمر والبناء بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المجالات التعليمية والمجتمعية. كما أكد على أهمية تقديم الدعم لضمان نجاح ورشة العمل التي تنظمها أسوان، والتي تهدف إلى زيادة الوعي التعليمي والمجتمعي بأهمية جمع النفايات البلاستيكية من نهر النيل وإعادة تدويرها بطرق صحية وآمنة.

وأشار إلى أن الوفد يعمل على إعداد دراسة لتشغيل مصنع لتدوير النفايات الصلبة، وخاصة البلاستيك، بهدف خفض معدلات التلوث وخلق فرص عمل للشباب والحد من ظاهرة النباشين.

طرح أفكار مبتكرة حول عملية تدوير المواد البلاستيكية

من جانبها، قدمت الدكتورة راندة شاهين والوفد المرافق لها نظرة عامة على الأنشطة المتنوعة التي تم تنفيذها في ورشة العمل بمشاركة مجموعة من المعلمين والمعلمات في أسوان بالإضافة إلى طرح أفكار مبتكرة حول إعادة التدوير للمراكب المستهلكة وتغليفها بالمواد البلاستيكية المعاد تدويرها لتحويلها إلى مراكب صديقة للبيئة تستخدم في نهر النيل.

الاجتماع عقد بحضور عدد من القيادات بوزارة التربية والتعليم

وحضر الاجتماع الدكتور أيمن عبد العزيز من المكتب الفني للتعليم العام بالوزارة وعبد الكريم لطفي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، بالإضافة إلى ممثلين من معهد جوته ومؤسسة فيرى نايل ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.