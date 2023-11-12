سلوى عثمان لـ«الوطن»: تشييع جنازة والدي غدا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن سبب وفاة والدها الراحل عثمان محمد علي عن سبب وفاة والدها، قائلة إن آثار الجلطة عادت له مؤخرا وتحديدا خلال اليومين الماضيين ونقل على أثرها إلى المستشفى في القاهرة.

والدها ظهر عليه الإعياء الشديد خلال الأيام الماضية

وقالت سلوى عثمان، لـ«الوطن»، إن والدها ظهر عليه الإعياء الشديد خلال الأيام الماضية، وعن موعد الجنازة فقالت إنهم استقروا في البداية على مسجد السيدة نفيسة، وقرروا في النهاية أن يكون تشييع الجثمان غدا من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر، ويتم الدفن في مقابر العائلة بطريق الواحات، ولكن تم الاستقرار على موعد استقبال العزاء وسيكون في مسجد الشرطة يوم الثلاثاء المقبل بعد صلاة المغرب.