مواقف مؤثرة في حياة الراحل عثمان محمد علي والفنان الأقرب لقلبه

فارق الفنان عثمان محمد علي الحياة بعد صراع مع المرض، حيث أصيب العام الماضي بجلطة في المخ، وتعافى منها لكنها أثرت على سمعه وصوته وكذا حركته، وذلك حسب تصريحاته في آخر حوار له في برنامح «من مصر» قبل شهران مع الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، وذلك عقب تكريمه بمهرجان «القاهرة للدراما» في النسخة الاستثنائية التي أقيمت في العلمين الجديدة، ويرصد «الوطن» أبرز تصريحاته.

شائعات الوفاة

تحدث عثمان محمد علي عن شائعات وفاته، خاصة التي طالته في الفترة الأخيرة، وقال: «الشائعات شئ خطير للغاية وتؤثر للغاية في نفس الشخص ونفس الأسر وحرام عليهم الناس».

أما عن الأشخاص المقربين له، فقال أن أقرب الأصدقاء له الراحل نور الشريف، وخاصة أنه كان يقف بجوار أصدقاؤه والصغير والكبير، أما عن من تواصل معه في فترة مرضه فقال إن الجميع في الوسط الفني كان يتواصل معه.

تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما

وعن تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما، قال إنه كان سعيد للغاية بتكريمه في حياته، ويعتبر التكريم عن مشواره الذي بدأ منذ 70 عاما بداية من كونه طالب في معهد الفنون المسرحية وحتى الآن.