رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مواقف مؤثرة في حياة الراحل عثمان محمد علي والفنان الأقرب لقلبه

كتب:

أبانوب رجائي
08:36 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
عثمان محمد علي

عثمان محمد علي

فارق الفنان عثمان محمد علي الحياة بعد صراع مع المرض، حيث أصيب العام الماضي بجلطة في المخ، وتعافى منها لكنها أثرت على سمعه وصوته وكذا حركته، وذلك حسب تصريحاته في آخر حوار له في برنامح «من مصر» قبل شهران مع الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، وذلك عقب تكريمه بمهرجان «القاهرة للدراما» في النسخة الاستثنائية التي أقيمت في العلمين الجديدة، ويرصد «الوطن» أبرز تصريحاته.

شائعات الوفاة

تحدث عثمان محمد علي عن شائعات وفاته، خاصة التي طالته في الفترة الأخيرة، وقال: «الشائعات شئ خطير للغاية وتؤثر للغاية في نفس الشخص ونفس الأسر وحرام عليهم الناس».

أما عن الأشخاص المقربين له، فقال أن أقرب الأصدقاء له الراحل نور الشريف، وخاصة أنه كان يقف بجوار أصدقاؤه والصغير والكبير، أما عن من تواصل معه في فترة مرضه فقال إن الجميع في الوسط الفني كان يتواصل معه.

تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما

وعن تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما، قال إنه كان سعيد للغاية بتكريمه في حياته، ويعتبر التكريم عن مشواره الذي بدأ منذ 70 عاما بداية من كونه طالب في معهد الفنون المسرحية وحتى الآن.

اقرأ المزيد:

معلومات عن عثمان محمد علي.. سجل القرآن بصوته كصدقة جارية

آخر ظهور للفنان عثمان محمد علي قبل وفاته.. تكريم في مهرجان القاهرة للدراما

عاجل.. وفاة الفنان عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عاما

عثمان محمد علي بمهرجان المسرح العربي: تكريمي في حياتي أسعدني
بقلم أبانوب رجائي