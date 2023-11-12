ناجي الشهابي: مطالبة الرئيس بحل الدولتين تعني إفشال صفقة القرن

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن «مصر أصبحت في وجه المدفع»، فالعالم يتابع ما يتحدث به الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدفاع عن أمن مصر القومي، بالحديث عن قضية فلسطين، التي يعتبرها قضية القضايا.

«الشهابي»: الشعب المصري يلبي النداء

وأضاف «الشهابي» خلال حواره مع برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الشعب المصري عندما ينادي المنادي يلبي النداء، فهو عند مستوى المسؤولية الوطنية، وبرغم كل مشاكله الاقتصادية، فإنه يركز على ما يجري في غزة بالوقت الحالي، وطريقة إنقاذ الأهالي والضحايا، لأن الشعب على وعي وإدارك بالمخطط الغربي السابق، وتصدي مصر له أمام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

«الشهابي»: الرئيس يطالب بحل الدولتين

وتابع «الشهابي» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية إنهاء الصراع الراهن في منطقة الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين، وهو ما يعني إفشال صفقة القرن، مؤكداً أن مصر أفشلت كل المخططات الغربية على مر التاريخ.