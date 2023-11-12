الهلال الأحمر الفلسطيني: المرضى يموتون في مستشفى الشفاء بسبب نقص الأكسجين

قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المستشفيات في قطاع غزة أصبحت منهارة بشكل كامل، حيث ترتفع الوفيات فيها لحظة بعد أخرى، مشيراً إلى أن مستشفى القدس، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود على نحو كامل، مما أدى إلى توقف كل الأجهزة.

مستشفيان فقط في غزة بالحد الأدنى من الطاقة العلاجية

وأضاف جبريل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد: «نتحدث عن 2 مستشفى فقط في شمال غزة، يعملان بالحد الأدنى، وفي وسط غزة لدينا مستشفى واحد بقى يعمل، أما المرضى في مستشفى الشفاء، فإنهم يتوفون نتيجة نقص الأكسجين، وعدم توفر الوقود، حيث توقفت المولدات بشكل كامل.

وتابع المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: «جيش الاحتلال استهدف مستشفى الشفاء، رغم أنه أكبر مستشفى في قطاع غزة، ويمكن أن نقول إن القطاع يتعرض لحرب المستشفيات».

وذكر أن سيارات الإسعاف والمخابز وكل ما في قطاع غزة توقف عن الخدمة، بسبب تعنت جيش وحكومة الاحتلال، رغم كل مناشدات العالم من أجل إدخال الوقود.

المنظمات العالمية أشادت بالهلال الأحمر الفلسطيني

وأوضح أنّ المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، والمدير العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تحدثا عن كل تفاصيل الوضع الصحي في قطاع غزة، وكل الهيئات العالمية أثنت على كلامهما، مشددًا على أنّ كل المنظمات العالمية أثنت على الدور الإنساني للهلال الأحمر في مساعدة المرضى والمحتاجين، حيث تكفل بتوزيع المساعدات الإنسانية، ولكن سيتم التوقف عن استلام المساعدات لسبب رئيسي، وهو أن الشاحنات التي تنقل المواد إلى المناطق الجنوبية من القطاع بدأ ينفد الوقود بداخلها.