خريطة سقوط الأمطار غدًا.. تشمل القاهرة الكبرى وتستمر حتى نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، وخريطة سقوط الأمطار غدًا الاثنين، متوقعة استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من الجمهورية.

خريطة سقوط الأمطار غدًا

وأوضحت «الأرصاد» خريطة سقوط الأمطار غدًا، والتي تمتد خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانًا من السواحل الشمالية والوجه البحرى، ومناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك شبورة مائية تسود صباح غدٍ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفي نفس السياق، أوضحت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، أن هناك فرصا لاستمرار سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومع يوم الثلاثاء يتعمق المنخفض مرة أخرى، فتزيد كميات الأمطار وتشمل أغلب المحافظات وتكون متفاوتة الشدة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري، ومحافظات الصعيد، وتستمر فرص التساقط حتى يوم الأربعاء، وتتلاشى يوم الخميس.

درجات الحرارة غدًا

أوضحت «الأرصاد» درجات الحرارة المتوقعة غدًا والتي تكون كالتالي:

- العظمى المتوقعة على القاهرة الكبري والوجه البحرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 26 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 30 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 34 درجة مئوية.