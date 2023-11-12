انطلاق اختبارات انتقاء ناشئين جدد بكرة اليد بالمشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ

انطلقت اختبارات انتقاء دفعة من الناشئين الجدد للعبة كرة اليد بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بالصالة المغطاة بنادى City club، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توقيع الكشف الطبي على المتقدمين

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنٌ الاختبارات شملت توقيع الكشف الطبي على المتقدمين، وقياس الطول والوزن، واختبارات اللياقة البدنية والنفسية، بالإضافة إلى الاختبار المهاري من قبل اللجنة العليا المُشكلة من الدكتور محمد زكريا، والدكتور عبد الرحمن سليمان، من إدارة الأداء الرياضي، والدكتور حسين محمد، من إدارة نظم المعلومات بوزارة الشباب والرياضة، وممثلى الاتحاد المصرى لكرة اليد.

افتتاح مركزي المصارعة في بيلا والتايكوندو بدسوق

وفي سياق آخر، شهدت محافظة كفر الشيخ افتتاح مركزى المصارعة في بيلا والتايكوندو بدسوق بعد إعلان اللجنة عن المقبولين بالاختبارات فى اللعبتين التى عُقدت فى شهر سبتمبر الماضي.

ويأتي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة.