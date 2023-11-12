وزير الخارجية اللبناني السابق: غزة تشهد جريمة إبادة جماعية لا مثيل لها

قال السفير عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني السابق، إنّ وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يواف جالانت، يهدد لبنان دائماً، حيث هدد قبل سنوات بإعادته إلى العصر الحجري، مشددًا على أن هذا الأمر لن ينفع، بعدما استطاع لبنان الإطاحة بالقيادة السياسية في إسرائيل في عام 2006 بعد انتهاء الحرب، كما أكد الوزير اللبناني السابق أن قطاع غزة يشهد حاليا جريمة إبادة جماعية لا مثيل لها.

إرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد: «العدو الإسرائيلي عندما يرتكب اعتداءات متواصلة، ويخرق القرار الدولي الأممي الصادر عن مجلس الأمن 1701، وتجاوز عدد الخروقات البرية والبحرية والجوية منذ عام 2006، أكثر من 30 ألف خرق».

وتابع وزير الخارجية اللبناني السابق: «العدو يعلم أنه أخلى عشرات القرى على الحدود اللبنانية، وهي مناطق أصبحت فارغة من السكان على امتداد الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة».

واكد أن جيش الاحتلال نقل أجهزة المراقبة الدقيقة التي دمرتها المقاومة كلها على أعمدة بعيدة، ومع ذلك أصابتها المقاومة في الصميم.

الاشتباكات تخضع لقواعد الاشتباك المعروفة

إلى ذلك، أوضح أن الاشتباكات بين دولة الاحتلال وجنوب لبنان تخضع لقواعد الاشتباك المعروفة، مشددًا على أن العدو لو أراد أن ينفذ اعتداء واسع النطاق لفعله منذ وقت، لكنه يعرف مدى الرد والعدوان الذي سيتعرض له.

وواصل: «كل المنشآت الإسرائيلية تحت مرمى المقاومة وصواريخها، وبالتالي هل سيضحي بالمنشآت الكيميائية وغيرها؟!».

وتابع وزير الخارجية اللبناني السابق: «إسرائيل تعرف حجم رد المقاومة اللبنانية لذلك لم يلجا لعدوان واسع النطاق، فهناك ربع الجيش الإسرائيلي مجمد على الحدود اللبنانية، وهذا ما يمنح المقاومة في غزة فرصة أكبر للتصدي، وإلا كانت إسرائيل ستدفع بهؤلاء إلى غزة».