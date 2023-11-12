أسعار قنطار القطن اليوم في محافظتي البحيرة والمنوفية

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن أسعار قنطار القطن اليوم، قد جاءت أسعار جيدة، وذلك خلال المزادات العلنية التي عقدت اليوم الأحد، في محافظتي البحيرة والمنوفية، حيث جرت المزادات على صنفين القطن جيزة 97 ، وجيزة 86، خلال موسم جني القطن 2023.

أسعار قنطار القطن اليوم

وأوضح «محمد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار قنطار القطن اليوم، قد سجلت التالي:

- سعر قنطار القطن جيزة 97 طويل التيلة، في محافظة المنوفية، بسعر 11880 حتى 12440 جنيها.

- سعر قنطار القطن جيزة 86 طويل التيلة، في محافظة البحيرة، بسعر 11120 حتي 12520 جنيها.

المنزرع من القطن 2023

وأضاف أن المنزرع من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، في جميع محافظات مصر خلال العام الجاري 2023، بلغت بنحو 255 ألف فدان قطن، من أفضل أصناف القطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول.

يذكر أن صنف القطن جيزة 97 من الاقطان التي تزرع في محافظة كفر الشيخ، والتي يعد من الأصناف الحديثة للقطن طويل التيلة، والتي تصدر لدول أوروبا، وأمريكا.