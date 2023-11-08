سعر قنطار القطن بالوجه القبلي اليوم.. يبدأ من 10 آلاف جنيه

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إنه جرى بيع قنطار القطن في مزادات اليوم بالوجه القبلي، ما بين 10 آلاف إلى 13300 جنيه لصنف جيزة 95، والسعر الأعلى جاء في مزادات محافظة الفيوم.

سعر قنطار القطن اليوم بالوجه قبلي

وأضاف «أبواليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم ممتازة للغاية، مشددًا على أنه محصول مهم واستراتيجي للمحافظة والدولة في نفس الوقت.

255 ألف فدان قطن في محافظات مصر

وأضاف أن المساحة المنزرعة من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، قد بلغت بنحو 255 ألف فدان قطن، لافتاً أن أغلب تلك المساحات تزرع في محافظات وجه بحري، حيث تزرع أصناف القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول.