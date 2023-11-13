مسلسلات جديدة في موسم الدراما الشتوية.. تعرف عليها

يشهد موسم الدراما الشتوية، تنوعًا كبيرًا على شاشات المتحدة، خلال الأسابيع المُقبلة، حيث تضم الخريطة الأولية، عددًا من المسلسلات لكبار النجوم، الذين يحظون بشعبية كبيرة، فيما تتناول تلك الأعمال المُرتقبة قصصًا اجتماعية مميزة.

وتستعرض «الوطن» في ذلك التقرير، أبرز المسلسلات المُقرر عرضها قريبًا، وهي كالتالي:

- «وبقينا اتنين»

يتعاون الفنان شريف منير، مع الفنانة رانيا يوسف، من خلال مسلسل اجتماعي جديد، يحمل اسم «وبقينا اتنين»، بعدما كان يحمل اسمًا في البداية «قائمة الأماني»، وهو مكوّن من 20 حلقة فقط.

مسلسل «وبقينا اتنين»، يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم عمرو وهبة، مروة عبد المنعم، تامر فرج، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، عزت زين ونانسي هلال، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور قصة مسلسل «وبقينا اتنين»، في إطار اجتماعي كوميدي، حول تداعيات قرار شركاء الحياة بالانفصال وإنهاء الحياة الزوجية، وما يترتب على الطلاق من صدمات نفسية، وتغيرات طارئة في أسلوب المعيشة.

- «زينهم»

ويخوض الفنان أحمد داوود، أول بطولة مطلقة له في الدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل «زينهم»، وهو العمل الذي يتناول قصصًا من ملفات الطب الشرعي، بواقع اجتماعي لايت.

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج أروما، ويشارك في البطولة كريم قاسم وتارا عماد وعدد من الوجوه الجديدة، والإخراج ليحيى إسماعيل، والعمل مكون من 30 حلقة منفصلة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم.

- «حدوتة منسية»

وتواصل الفنانة سوسن بدر، تصوير مشاهدها في مسلسل «حدوتة منسية»، داخل أحد البلاتوهات بالقاهرة، حيث تطل على جمهورها بشخصية جديدة تمامًا، لم يسبق لها تقديمها من قبل، حيث تُجسد دور أم لـ4 أبناء.

ويُشارك في بطولة المسلسل، بجانب الفنانة سوسن بدر، كل من عبير صبرى، وأحمد فهيم، وهشام إسماعيل، ومحمود حجازي، وطارق صبري، وريم سامي، ونانسي صلاح، ومحمد علي رزق، وأحمد صيام، وأمير صلاح الدين، ودعاء حكم، وهلا السعيد، ومحمد لطفي شاهين، ورجوى حامد، وعبير منير، وحسن عبدالله، ومصطفي منصور، وعلاء قوقة، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

- «وبينا ميعاد 2»

كما يواصل الثنائي صبري فواز وشيرين رضا، تصوير مشاهدهما في الجزء الثاني من المسلسل الاجتماعي الشهير وبينا ميعاد، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

«وبينا ميعاد» من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.

وتدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد، في إطار دراما اجتماعية تجمع ما بين الرومانسية والكوميديا، ومناقشة قضايا تتعلق بالأسرة واختلاف التفكير ما بين أولياء الأمور وأبناءهم، فضلًا عن تفاصيل علاقة الزوجين ما بعد الانفصال وكيفية التعامل برقي وأخلاق.