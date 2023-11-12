«مساء dmc» يرصد كواليس إطلاق «المتحدة» قافلة لدعم الأشقاء في غزة

خصص برنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة dmc، فقرة خاصة لرصد كواليس مشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بقافلة إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

15 سيارة محملة بالمواد الغذائية

وقال محمد شاهين مسؤول بقطاع اللوجيستيات بمؤسسة حياة كريمة: «تحركنا بـ15 سيارة محملة بالمواد الغذائية وهذا يعد استكمالا للأسبوع الماضي، وتحركنا بـ3 قوافل بإجمالي 45 سيارة حتى وصلنا إلى 73 سيارة إجمالي المساعدات لأهالي قطاع غزة».

بينما أوضح محمد الدسوقي مسؤول بمؤسسة حياة كريمة، أن 15 سيارة محملة بنحو 450 طن مساعدات من بين مواد غذائية ومياه، مشيرا إلى أن كل أسبوع مؤسسة حياة كريمة تُحرك قافلة مساعدات لفلسطين.