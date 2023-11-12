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خبير في الشؤون الإسرائيلية: المظاهرات المؤيدة لفلسطين أثرت على قرارات الغرب

كتب:

حسن سمير
11:12 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
نظير مجلي خبير في الشؤون الإسرائيلية،

نظير مجلي خبير في الشؤون الإسرائيلية،

قال نظير مجلي، خبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الحكومات الأوروبية تجد المظاهرات في شوارعها بشكل يومي، مؤكدًا أن هناك 95% من مظاهرات العالم ضد إسرائيل وتساند الشعب الفلسطيني، والذي أنتج هذه الأرقام هي مراكز إسرائيلية.

هناك أكثر من 4000 مظاهرة بدول العالم مساندة للشعب الفلسطيني

وأضاف مجلي، خلال مداخلة عبر سكايب من الجليل مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك أكثر من 4000 مظاهرة بدول العالم مساندة للشعب الفلسطيني، والتي تطالب بوقف إطلاق النار، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ودفعت لتغيير مواقف في الغرب مثل موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشيرًا إلى أن هناك نوعا من الغطرسة في تصريحات الوزراء بالحكومة الإسرائيلية، مضيفًا أنه لا هناك رقابة على ما يقولون، وهذا يدل على حالة التخبط والارتباك والفرقة في الحكومة الإسرائيلية، وأن الممارسات الإسرائيلية أحرجت الحكومات الغربية، ما كان أحد يتوقع في الغرب أن تتمادى إسرائيل إلى كل هذه الجرائم.

التصريحات غير المنطقية لوزراء الكيان المحتل تساهم في كشف عقلية

وأوضح أن التصريحات غير المنطقية لوزراء الكيان المحتل تساهم في كشف عقلية ومخططات الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يغيِّر موقفه كما تغيَّر موقف الشعوب.

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