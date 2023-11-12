مراسل «إكسترا نيوز»: دخول 980 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ 21 أكتوبر

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر رفح، إن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تسلمت 76 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، اليوم الأحد، محملة بالمساعدات الإنسانية، تحتوي على مواد غذائية والماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

متوسط 42 شاحنة في اليوم الواحد

وأضاف «الغنام»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن عدد الشاحنات التي عبرت إلى قطاع غزة منذ اليوم الأول، تحديداً يوم 21 أكتوبر الماضي، 980 شاحنة، بمتوسط يعادل 42 شاحنة في اليوم الواحد، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح، حتى اليوم، بإدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى تحذير وزير الاتصالات الفلسطيني، في وقت سابق اليوم، من انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل تام عن قطاع غزة، يوم الخميس المقبل، بسبب نفاذ الوقود.

خروج مستشفى الشفاء من الخدمة

ولفت إلى أن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة أعلن منذ قليل بأن المستشفى خرج تماما من الخدمة، وتحول إلى «مقبرة للمرضى»، فيما دعت منظمة «أطباء بلا حدود»، في بيان لها، إلى وقف الهجمات على كل المستشفيات، وتوفير ممر آمن لمن يرغبون في الخروج من هذه الأماكن.