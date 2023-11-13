12 محافظة تشهد أمطارا رعدية اليوم الاثنين.. تستمر حتى نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس التي تسود البلاد اليوم، متوقعة استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانًا على عدد من المحافظات، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية خلال الصباح الباكر.

12 محافظة تشهد أمطارا اليوم

وأوضحت «الأرصاد» أن تستمر فرص تساقط الأمطار اليوم، إذ تمتد خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى، ومناطق من القاهرة الكبرى، ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتشير التوقعات إلى أن نحو 12 محافظة تشهد تساقط خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانًا على فترات متفاوتة من اليوم، وهي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية، الشرقية، المنوفية، دمياط، بورسعيد»، وأما مناطق جنوب وشمال الصعيد فتنعدم فرص سقوط الأمطار عليها.

سبب تساقط الأمطار هذه الأيام

أوضحت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، بأن استمرار فرص تساقط الأمطار جاء نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومع يوم غدٍ الثلاثاء يتعمق المنخفض مرة أخرى، فتزيد كميات الأمطار وتشمل أغلب المحافظات وتكون متفاوتة الشدة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري، ومحافظات الصعيد، وتستمر فرص التساقط حتى يوم الأربعاء، وتتلاشى يوم الخميس.

درجات الحرارة اليوم

أوضحت «الأرصاد» درجات الحرارة المتوقعة اليوم وهي كالتالي:

- العظمى على القاهرة الكبري والوجه البحرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 26 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 30 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 34 درجة مئوية.