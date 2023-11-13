تفاصيل الموافقة على 34 طلب تخصيص لمستثمرين لإقامة مشروعات في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية لا تألوا جهداً في تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين.

التزام محافظة البحيرة بقرارات رئاسة الوزراء

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى التزام المحافظة بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، التي تستهدف دعم الاستثمار والمستثمر الجاد وتقليل الفاتورة الاستيرادية وترشيد إنفاق العملة الصعبة.

الموافقة على 7 طلبات لمستثمرين في البحيرة

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، إذ تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد 7 طلبات مقدمة من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون.

كما قامت اللجنة بالموافقة على 34 طلب تخصيص لمستثمرين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة بالمنطقتين الصناعيتين بوادي النطرون وحوش عيسى تضمنت مشروعات «كيماوية، غذائية، هندسية، خدمية، دوائية».

ووجهت نائب محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسي ووادي النطرون بالتواصل المباشر مع المستثمرين واستمرار متابعة طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها، وشددت على الانتهاء من كافة المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، ومواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة والتشجيع على إقامة المشروعات صديقة البيئة.