الموافقة على إقامة 12 مشروعا استثماريا لتوفير 603 فرص عمل في البحيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة عدد 12 مشروعا استثماريا في مجالات مختلفة ويعمل على توفير 603 فرص العمل لأبناء المحافظة.

إقامة 12 مشروعا استثماريا في البحيرة

وأشارت «بلبع»، أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للإستثمار ولديها كافة المقومات الاستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين.

حرص البحيرة على الاستثمار

كما أكدت أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين وتفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية وذلك لمتابعة احتياجاتها أولا بأول وسماع مطالب المستثمرين والاستجابة لهم بما يعود بالنفع على الصالح العام، موجهه بعقد لقاءات شهرية مع المستثمرين بكل وحدة محلية بمشاركة المختصين والخبراء فى مجال الاستثمار وتطوير الأعمال.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا للاستثمار اليوم بمجمع دمنهور الثقافي برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة