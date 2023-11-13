حزب «مصر أكتوبر»: ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستقرار الوطن

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الدول المجاورة تعاني أزمات عدة ولذا نحتاج إلى استقرار في مصر، مؤكدة أن استقرار الوطن يرتبط بنجاح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، الذي نظمه حزب مصر أكتوبر، أمس، تزامنا مع سباق الانتخابات الرئاسية الجارية واحتضنته قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية شرق الإسكندرية.

رئيس حزب مصر أكتوبر: الاستقرار يعتمد على المواطن

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الاستقرار في مصر يعتمد على المواطن المصري ووعيه في مساندة القيادة السياسية أمام المكائد والمؤامرات الخارجية تجاه مصر.

رئيس حزب مصر أكتوبر: مشروع حياة كريمة كفيل لانتخاب السيسي مجددا

وأوضحت أنه إذا لم يفعل السيسي خلال فترة رئاسته سوى حياة كريمة فهو أمر كفيل لانتخابه مجددا كونها تهدف إلى التدخل العادل لتكريم الإنسان وحفظ كرامته في حياة المواطنين.

واختتمت: «مبقاش فيه حد يطلب من نائب يتعمل عند بيته عامود نور لأن مصر أصبحت كلها منورة» مؤكدة أن غياب تلك المطالب يؤكد على مدى التنمية في مصر.