قافلة اجتماعية متكاملة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية

أقام النائب أشرف رشاد عثمان، قافلة اجتماعية متكاملة بمنطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في إطار حرص الدولة على تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين.

وشملت القافلة، قافلة طبية لجميع التخصصات، وتقديم كل خدمات التضامن الاجتماعي، ومنها معاش تكافل وكرامة، كما شارك في القافلة بنك الطعام المصري لتقديم وجبات الطعام للمواطنين المشاركين في القافلة.

وقال النائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ونائب دائرة مينا البصل بالإسكندرية، إن القافلة أقيمت لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية لأهالي غرب الإسكندرية، ولدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عثمان، أن القافلة قدمت الخدمات الصحية والاجتماعية لمئات الأسر من أهالينا بدائرة مينا البصل وغرب الإسكندرية، حيث تم توقيع الكشف الطبي في جميع التخصصات الطبية، وسيتم متابعة الحالات التي تحتاج إلى علاج وقت طويل أو إجراء عمليات جراحية وكذلك الأمراض المزمنة.

كما تم استخراج معاش تكافل وكرامة للحالات الاجتماعية المستحقة، وجاءت مشاركة بنك الطعام المصري لتوزيع وجبات وهدايا على الأهالي المشاركين في القافلة، ووزعت على الأطفال لعب أطفال، وتم خلال القافلة عمل عروض استعراضية.

وأكد النائب أشرف رشاد عثمان، أن القافلة تمت بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ونائب المحافظ الدكتورة جاكلين عازر، والمهندسة سحر، رئيس حي غرب، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومدير إدارة منطقة غرب الطبية، وأقيمت القافلة الاجتماعية المتكاملة بشارع الأمير لؤلؤ بجوار التلات مدارس.

وتأتي هذه القافلة في إطار حرص الدولة على تقديم كافة الخدمات للمواطنين، ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي يحظى بدعم شعبي كبير.