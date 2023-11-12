المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: فلسطين قضية القضايا.. وأحداث 7 أكتوبر مفاجأة للعالم

قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إنّ ما حدث في السابع من أكتوبر بفلسطين كان مفاجأة للعالم كله، لذا كانت الانفعالات متباينة، مشيرًا إلى أن الغرب أعلن دعمه لإسرائيل بسبب أهميتها الاستراتيجية.

استمرار إسرائيل مسألة مهمة جدا لأمريكا

وأضاف يمامة، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «انتخابات الرئاسة»، على قناة «المحور»، أنّ استمرار إسرائيل مسألة مهمة جدا لأمريكا والدول العربية لاستنزاف وإضعاف المنطقة، بالإضافة إلى تأثير اللوبي اليهودي في الدول الغربية.

وتابع المرشح الرئاسي، أن ما يحدث في قطاع غزة يعبر عن خلل في التوازن، موضحًا: «غزة ركن أساسي من القضية الفلسطينية، ولكنها ليست كل فلسطين وهي قضية القضايا ولا يمكن أن تتم التنمية أو الاستثمار الحقيقي دون حل هذه القضية».

وعن ملف العلاقات الخارجية، قال إنّه يفضل الاتجاه حيثما تكون مصلحة مصر، وذلك فيما يتعلق بموقفه من التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا.

وذكر: «ثقافتي غربية وأفضل المفاهيم الغربية، ولكن هناك ازدواجية من الغرب تجاه ما يحدث في فلسطين، ونحن جزء من أسبابها، فالتعامل مع الإنسان في مجتمعاتنا ليس جيدا».

تبني النموذج الغربي في الحريات

وتابع المرشح الرئاسي: «أتبنى النموذج الغربي في نظام الحكم والحقوق والحريات، وذلك على المستوى الداخلي، ولكن على المستوى السياسي، فإنه كان من الصعب أن نحقق الانتصار دون التسليح الروسي المستمر، وكذلك المكاسب السياسية التي حقناها بعد العدوان الثلاثي، وأرى أن التوازن بين أمريكا وروسيا أمر مهم».